«Могла уехать в другой город»: на Среднем Урале ищут 17-летнюю школьницу, сбежавшую из дома

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:17:21+03:00

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В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры вторые сутки разыскивают 17-летнюю Орлову Жанну Андреевну. Девушка пропала еще 1 июня – она самостоятельно ушла из дома, ее пропажу обнаружила бабушка, которая и позвонила в полицию. Сейчас поисками занимается ПСО «Лиза Алерт».

- Девочка живет в полноценной семье: с мамой, папой, бабушкой, младшей сестрой. Отношения у них хорошие. Была, конечно, накануне маленькая стычка с родителями – они не пустили ее куда-то погулять, но вряд ли это стало решающим фактором ухода,- рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде. - В дурные компании, по словам родственников, она не попадала.

Волонтеры добавили, что подросток могла уехать в другой город и сменить место жительства. Так что искать ее следует по всему региону. Но, при этом, уходит из дома она в первый раз.

Приметы: рост 162 сантиметра, среднего телосложения, русые волосы и серые глаза.

В день пропажи была одета в серую куртку с белыми рукавами, джинсы и черные кеды. С собой у нее был рюкзак.

Если вы вдруг видели где-то Жанну или знаете, где она может находиться, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU