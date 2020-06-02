2020-06-02T11:55:59+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад Победы

Изначально город и не входил в перечень городов, которым разрешили проводить мероприятие
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад ПобедыВ Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не так давно Президент РФ Владимир Путин назвал новую дату проведения Парада Победы, который из-за пандемии коронавируса пришлось отменить 9 мая. Поэтому в этот раз он пройдет летом, 24 июня. В Екатеринбурге уже стартовала подготовка к праздничному мероприятию.

А вот в Нижнем Тагиле летнего Парада Победы не будет. Просто потому, что город не вошел в федеральный список муниципалитетов, которым дали добро на его проведение. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

- У нас и не планировалось. Нижний Тагил не вошел в перечень городов, где разрешено проводить Парад Победы – в нашей области в список попал только Екатеринбург. Об этом глава города и сообщил. Возможно, мы будем транслировать на своем телевидении московский парад. Поэтому у нас никто ничего не отменял, - объяснили там.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше шести тысяч зараженных. Из них больше двух тысяч врачи сумели вылечить, еще 31 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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