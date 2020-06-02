2020-06-02T10:40:19+03:00
Общество

«Для меня это стиль жизни»: Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» задумалась о детях

Актриса начала сниматься в новом, детском шоу вместе с Михаилом Галустяном
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова пару лет назад покинула коллектив – периодически она еще появлялась на сцене в старой компании, но лишь для того, чтобы сделать запись выпуска для телевидения. В то же время актриса сменила профиль и вместе с комиком Михаилом Галустяном и восьмилетней соведущей Евой Смирновой стала сниматься в «Детском КВН».

- Некоторые могут удивиться, зачем после ухода от кавээнщиков из «Уральских пельменей» я вскоре снова вернулась в КВН, только теперь уже в детский. Но для меня это не работа, а стиль жизни, - рассказала Юлия Михалкова. – Драйв, оптимизм, креатив, вдохновение невозможно ни на что променять. Такой образ мыслей помогает с легкостью преодолевать жизненные трудности.

Впервые в истории игры жюри полностью отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды на следующий этап, звезды совещаются в финале каждого выпуска.

Чтобы попасть в шоу, 1 500 юных участников и 150 команд со всей страны прошли несколько конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но выступить на телеканале СТС в шоу удалось только 36-ти. Среди них – дети из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Грозного и других городов. Премьера шоу состоится 15 июня в 9:00 на телеканале СТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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