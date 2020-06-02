2020-06-02T10:11:38+03:00
Общество

В закрытом уральском городе у нескольких сотрудников «Росатома» нашли коронавирус

Их сразу же госпитализировали, а помещения продезинфицировали
Мария Трапезникова
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В закрытом уральском городе у нескольких сотрудников «Росатома» нашли коронавирусВ закрытом уральском городе у нескольких сотрудников «Росатома» нашли коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В закрытом уральском городе Лесной сразу у нескольких сотрудников комбината «Электрохимприбор», который принадлежит предприятию «Росатом», обнаружили коронавирус. Об этом рассказал директор комбината Сергей Жамилов. По его словам, работников тут же госпитализировали в больницу, где взяли анализы. Городская скрининг-лаборатория дала положительный результат тестов, после чего пробы были переданы в региональную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии.

- Пока не пришли результаты, проводятся необходимые мероприятия: выявлены цепочки контактов с момента возможного заражения, все контактные лица направлены на тестирование и самоизоляцию, продезинфицированы кабинет и места общего пользования в здании, где они работают, - рассказал Жамилов на своей странице в соцсетях.

У ряда сотрудников, оказавшихся контактными, тесты показали отрицательный результат. Но, вместе с тем, на комбинате стали проводить дополнительную дезинфекцию, а также ужесточили контроль ношения масок/респираторов и перчаток на рабочих местах и в столовых.

Кроме того, как добавил директор комбината, все подтвержденные случаи были связаны с поездками работников в Екатеринбург и Нижний Тагил или с приездом из этих городов родственников заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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