Свердловские промышленники раздадут многодетным семьям три тысячи продуктовых наборов

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:57:08+03:00

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Минсоцполитики Свердловской области обратилось в СОСПП с просьбой оплатить три тысячи продуктовых наборов. Продукты, стоимостью полтора миллиона, получат многодетные и малообеспеченные семьи, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также те, кто в силу возраста или по состоянию здоровья не могут выйти из дома.

На сегодняшний день промышленники закупили три тысячи продуктовых наборов. Уже в ближайшие дни волонтеры доставят их в малые города и отдаленные территории Среднего Урала.

Напомним, с начала пандемии Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей принял решение создать спецфонд. Деньги из него перечисляются на нужды медучреждений, а также исходя из потребностей, обозначенных губернатором Евгением Куйвашевым.

ИСТОЧНИК KP.RU