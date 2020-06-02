2020-06-02T09:57:08+03:00
Общество

Свердловские промышленники раздадут многодетным семьям три тысячи продуктовых наборов

Уже в ближайшие дни волонтеры начнут доставку продуктов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СОСППФото: пресс-служба СОСПП
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Минсоцполитики Свердловской области обратилось в СОСПП с просьбой оплатить три тысячи продуктовых наборов. Продукты, стоимостью полтора миллиона, получат многодетные и малообеспеченные семьи, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также те, кто в силу возраста или по состоянию здоровья не могут выйти из дома.

На сегодняшний день промышленники закупили три тысячи продуктовых наборов. Уже в ближайшие дни волонтеры доставят их в малые города и отдаленные территории Среднего Урала.

Напомним, с начала пандемии Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей принял решение создать спецфонд. Деньги из него перечисляются на нужды медучреждений, а также исходя из потребностей, обозначенных губернатором Евгением Куйвашевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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