2020-06-02T09:48:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Где на Урале болеют коронавирусом: карта заражений на начало июня

COVID-19 зарегистрирован в 69 муниципалитетах
Лев ИСТОМИН
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Лето на Урале началось с ограниченийЛето на Урале началось с ограниченийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус продолжает распространяться по территории Свердловской области. Не зря ограничения продлены до 8 июня, ведь каждый день на Среднем Урале регистрируют больше 200 новых случаев.

На сегодняшний день COVID-19 зарегистрирован в 69 муниципальных образованиях, поэтому «чистых» мест на карте Свердловской области осталось совсем немного. Больше всего зараженных коронавирусом – в южной части региона, меньше всего – в северной.

Больше всего заболевших – в Екатеринбурге – 3 773 человека, Нижнем Тагиле – 191 человек, Верхней Пышме – 150 пациентов и Первоуральске – 106 зараженных.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

При этом 199 инфицированных граждан – это жители других регионов России.

Населенные пункты, где также много заболевших коронавирусом: Березовский – 94, Полевской – 91, Камышлов и Камышловский район – 71, Ревда – 61, Реж и Режевской район – 60, Верхотурье – 57, Ирбит и Ирбитский район – 52, Каменск-Уральский и Каменский район – 51, Невьянск – 44, Арамиль – 43, Белоярский район – 43, Красноуфимск и Красноуфимский район – 41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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