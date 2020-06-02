«Сомневаюсь, что там была обработка»: в свердловском главке полиции вспышка COVID-19
В свердловском главке полиции произошла вспышка коронавируса. По словам источника «КП»-Екатеринбург, сразу нескольких сотрудников тылового подразделения на улице Жукова отправили домой.
- Сомневаюсь, что у рядовых сотрудников брали тест на COVID-19. Начальники подразделений могли проходить обследование. Также нет уверенности в добросовестной обработке помещений, за которую отвечает Роспотребнадзор, - рассказывает инсайдер.
В силовых структурах и региональном оперштабе не комментируют ситуацию вокруг ГУ МВД области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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