2020-06-02T09:40:57+03:00
Общество

Самое большое в России: в Екатеринбурге нашли гигантское пасхальное яйцо

Скульптуру установили в середине апреля в честь Пасхи
Мария Трапезникова
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Фото: Реестр рекордов РоссииФото: Реестр рекордов России
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В Екатеринбурге, рядом с храмом в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона, обнаружили гигантское пасхальное яйцо, которое стало самым большим в мире. Размер скульптуры – 3 метра и 7 сантиметров, а с постаментом все 4 метра и 90 сантиметров. Яйцо попало в Книгу рекордов России.

Фото: храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона

Фото: храм в честь Великомученика и Целителя Пантелеимона

- Роспись яйца выполнена группой уральских художников и представляет собой сочетание традиционного для пасхального яйца красного фонда и нанесенных рисунков, имитирующих уральские камни: яшму и малахит, - цитирует создателей скульптуры официальный портал Реестра рекордов России. – Крест и буквы покрыты золотой поталью и украшены стразами.

Само яйцо выполнено из композитных материалов [материалы, состоящие, как правило, из пластичной основы, армированной наполнителями, обладающими высокой прочностью, жесткостью – прим. ред.]. Это позволило скульптурам снизить массу до 500 килограммов. Яйцо оснастили металлической рамой с электроприводом и регулятором скорости вращения (до 10 оборотов в минуту). Так что, помимо всего прочего, оно еще и крутится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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