Почему семьям отказывают в единовременных выплатах на ребенка: отвечает свердловский Пенсионный фонд

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:22:23+03:00

Управление назвало четыре самых распространенных причины, почему семьям отказывают в единовременных выплатах на ребенка от 3 до 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные «путинские» выплаты в размере 10 тысяч семьям Среднего Урала с детьми от 3 до 16 лет. Деньги были направлены 10,2 миллионам семей. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составляет порядка 146 миллиардов рублей.

- Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно, - отметили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда РФ. – Согласно действующему регламенту, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

Восьмидневный срок действует в отношении всех заявлений – в том числе поданных в выходные дни. Например: если вы подали заявление в период с 23 по 25 мая (суббота – понедельник), то оно будет рассмотрено до 29 мая, а средства будут перечислены 2 июня.

Кроме того, в фонде назвали самые распространенные причины, из-за которых заявителям просто отказывают в единовременных выплатах.

Во-первых, это отсутствие права на выплату: заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ или живет за границей.

Во-вторых, это подача повторного заявления: родитель подал еще одного заявление о выплате на одного и того же ребенка.

В-третьих, это уже полученная выплата.

В-четвертых, это недостоверные сведения, которые указаны в заявлении: либо имя родителя или ребенка, либо дата рождения, либо СНИЛС или родственная связь.

ИСТОЧНИК KP.RU