2020-06-02T06:10:50+03:00
Общество

На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождаться

Показатели значительно сократились по всем пунктам
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождатьсяНа Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вопреки вездесущей пандемии, чисто погибших на последний месяц весны на территории Свердловской области значительно снизилось. Так, согласно данным регионального управления ЗАГС, в мае погиб 4 531 человек – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это намного ниже. В мае прошлого года погибли 4 884 человека. А смертность в апреле этого года составила 4 561 человек.

Кроме того, в мае 2020 года снизилось и число новорожденных – 3 360 младенцев появились на свет. Хотя за тот же месяц в прошлом году цифра была значительно больше – 3 878 детей.

Кроме того, в прошедшем мае значительно сократилось число браков и разводов – скорее всего, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса ЗАГСы оказались просто закрыты. Так, согласно данным управления, за месяц сумели пожениться 571 пара, а развестись – 739. За аналогичный период прошлого года брак заключили 1 272 семьи, а расторгли – 1 597.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему семьям отказывают в единовременных выплатах на ребенка: отвечает свердловский Пенсионный фонд
Свердловчанка развелась с мужем после того как узнала, что он пытался перепродать орден ее отца
Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев поджога микроавтобуса
В новом микрорайоне Екатеринбурга открыли «бережливую поликлинику» для малышей
Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождаться
Назначен новый глава уголовного розыска областного полицейского главка
После снятия режима самоизоляции в Екатеринбурге покажут, как выглядели квартиры горожан 100 лет назад
Путин объяснил выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию РФ
«Даже град выглядит, как вирус»: в Асбесте выпал град, похожий на COVID-19
Евгений Куйвашев отменил карантин для прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга
В мае погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 1,4%
В Екатеринбурге полиция ищет злоумышленников, ограбивших офис туристической сети «Элита-Трэвел»
В филиале поликлиники в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга начали прививать детей
В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений
В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского
Онлайн-акцию «Моя безопасность на железной дороге» провела Свердловская магистраль ко Дню защиты детей
Самой популярной стала лисица: в Екатеринбурге завершился прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023
Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач
Пакуем чемоданы: из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в Анапу
При себе прятал 69 свертков: в Екатеринбурге полицейские поймали наркосбытчика
Что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня
«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета
В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона
Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года
На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину