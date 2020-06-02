2 Июнь 2020 2020-06-02T06:10:50+03:00

На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вопреки вездесущей пандемии, чисто погибших на последний месяц весны на территории Свердловской области значительно снизилось. Так, согласно данным регионального управления ЗАГС, в мае погиб 4 531 человек – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это намного ниже. В мае прошлого года погибли 4 884 человека. А смертность в апреле этого года составила 4 561 человек.

Кроме того, в мае 2020 года снизилось и число новорожденных – 3 360 младенцев появились на свет. Хотя за тот же месяц в прошлом году цифра была значительно больше – 3 878 детей.

Кроме того, в прошедшем мае значительно сократилось число браков и разводов – скорее всего, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса ЗАГСы оказались просто закрыты. Так, согласно данным управления, за месяц сумели пожениться 571 пара, а развестись – 739. За аналогичный период прошлого года брак заключили 1 272 семьи, а расторгли – 1 597.

ИСТОЧНИК KP.RU