2020-06-01T18:52:42+03:00
Общество

После снятия режима самоизоляции в Екатеринбурге покажут, как выглядели квартиры горожан 100 лет назад

В Музее истории Екатеринбурга приготовили новую выставку, но посмотреть ее можно будет только после того, как откроются рестораны и торговые центры
Данил СВЕЧКОВ
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Посетители выставки увидят, как жили екатеринбуржцы в 1913 году. Фото: Диана Рыбакова, пресс-служба администрации ЕкатеринбургаПосетители выставки увидят, как жили екатеринбуржцы в 1913 году. Фото: Диана Рыбакова, пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Музей истории Екатеринбурга, как и многие другие заведения, не может принимать посетителей уже два месяца. Причиной тому – режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Однако сотрудники музея, сложа руки, не сидели и подготовили для посетителей три новых выставки. Их можно будет посмотреть сразу после того, как в Свердловской области снимут все ограничения по COVID-19.

- Во время режима ограничения была проделана комплексная работа: и выделение, и научная атрибуция, и реставрация, и экспозиционная работа, - говорит Сергей Каменский, директор музея. - Сотрудники активно работали над текстами, концепцией подачи материала, детский центр разрабатывал разные игровые путеводители.

Так, на втором этаже можно будет посмотреть выставку «От завода к городу», посвященную истории Екатеринбурга с 1881 по 1917 год. Отдельный зал будет показывать экспозицию «Квартира горожанина 100 лет назад». На ней посетители увидят, как жили екатеринбуржцы в 1913 году. Ну а третья выставка называется «Они ждали Победу». Она посвящена жизни свердловских детей в годы Великой Отечественной войны. Добавим, что режим самоизоляции в Свердловской области сегодня был продлен до 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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