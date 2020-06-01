Евгений Куйвашев отменил карантин для прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:01:19+03:00

Только за последние пять дней число заболевших COVID-19 увеличилось на тысячу человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах

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Долгожданное решение губернатора Евгения Куйвашева все же состоялось, но оно оказалось не таким, как многие думали. Глава региона продлил режим самоизоляции до 8 июня, что неудивительно, учитывая печальную статистику последних дней.

Губернатор напомнил – на первом месте жизни и безопасность уральцев.

Только за последние пять дней число заболевших COVID-19 увеличилось на тысячу человек. Еще месяц назад такое развитие событий могли приснится нам разве что в страшном сне.

- Я хочу принимать решения о продлении или об ослаблении ограничительных мер исходя из реальной картины происходящего, - добавил губернатор Свердловской области.

Согласно указу на Среднем Урале:

Повсеместно продлен масочный режим;

Продлен режим самоизоляции для людей 65+;

Продлен пропускной режим в эпиднеблагополучных муниципалитетах.

При этом снято требование к обязательной изоляции прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU