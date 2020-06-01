Евгений Куйвашев отменил карантин для прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга
Долгожданное решение губернатора Евгения Куйвашева все же состоялось, но оно оказалось не таким, как многие думали. Глава региона продлил режим самоизоляции до 8 июня, что неудивительно, учитывая печальную статистику последних дней.
Губернатор напомнил – на первом месте жизни и безопасность уральцев.
Только за последние пять дней число заболевших COVID-19 увеличилось на тысячу человек. Еще месяц назад такое развитие событий могли приснится нам разве что в страшном сне.
- Я хочу принимать решения о продлении или об ослаблении ограничительных мер исходя из реальной картины происходящего, - добавил губернатор Свердловской области.
Согласно указу на Среднем Урале:
Повсеместно продлен масочный режим;
Продлен режим самоизоляции для людей 65+;
Продлен пропускной режим в эпиднеблагополучных муниципалитетах.
При этом снято требование к обязательной изоляции прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU