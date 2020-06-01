2020-06-01T17:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Куйвашев отменил карантин для прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга

Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Только за последние пять дней число заболевших COVID-19 увеличилось на тысячу человекТолько за последние пять дней число заболевших COVID-19 увеличилось на тысячу человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Долгожданное решение губернатора Евгения Куйвашева все же состоялось, но оно оказалось не таким, как многие думали. Глава региона продлил режим самоизоляции до 8 июня, что неудивительно, учитывая печальную статистику последних дней.

Губернатор напомнил – на первом месте жизни и безопасность уральцев.

Только за последние пять дней число заболевших COVID-19 увеличилось на тысячу человек. Еще месяц назад такое развитие событий могли приснится нам разве что в страшном сне.

- Я хочу принимать решения о продлении или об ослаблении ограничительных мер исходя из реальной картины происходящего, - добавил губернатор Свердловской области.

Согласно указу на Среднем Урале:

Повсеместно продлен масочный режим;

Продлен режим самоизоляции для людей 65+;

Продлен пропускной режим в эпиднеблагополучных муниципалитетах.

При этом снято требование к обязательной изоляции прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин объяснил выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию РФ
«Даже град выглядит, как вирус»: в Асбесте выпал град, похожий на COVID-19
Евгений Куйвашев отменил карантин для прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга
В мае погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 1,4%
В Екатеринбурге полиция ищет злоумышленников, ограбивших офис туристической сети «Элита-Трэвел»
В филиале поликлиники в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга начали прививать детей
В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений
В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского
Онлайн-акцию «Моя безопасность на железной дороге» провела Свердловская магистраль ко Дню защиты детей
Самой популярной стала лисица: в Екатеринбурге завершился прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023
Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач
Пакуем чемоданы: из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в Анапу
При себе прятал 69 свертков: в Екатеринбурге полицейские поймали наркосбытчика
Что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня
«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета
В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона
Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года
На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину