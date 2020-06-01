2020-06-01T14:59:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского

Его обязали выплатить 20 тысяч рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейскогоВ Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили жителя Челябинской области, которого обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. В середине апреля этого года его поймали сотрудники ДПС в тот момент, когда он сел за руль пьяным. После остановки его машины и проверки документов мужчину пригласили к служебному автомобилю. Чтобы избежать штрафа, он решил подкупить инспектора.

- Обвиняемый достал имевшиеся при нем четыре тысячи рублей и положил на коврик переднего сиденья патрульной машины, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом инспектор ДПС взятку не принял и пресек действия мужчины.

На него завели уголовное дело. Судья назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений
В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского
Онлайн-акцию «Моя безопасность на железной дороге» провела Свердловская магистраль ко Дню защиты детей
Самой популярной стала лисица: в Екатеринбурге завершился прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023
Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач
Пакуем чемоданы: из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в Анапу
При себе прятал 69 свертков: в Екатеринбурге полицейские поймали наркосбытчика
Что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня
«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета
В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона
Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года
На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину