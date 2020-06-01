В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:59:26+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили жителя Челябинской области, которого обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. В середине апреля этого года его поймали сотрудники ДПС в тот момент, когда он сел за руль пьяным. После остановки его машины и проверки документов мужчину пригласили к служебному автомобилю. Чтобы избежать штрафа, он решил подкупить инспектора.

- Обвиняемый достал имевшиеся при нем четыре тысячи рублей и положил на коврик переднего сиденья патрульной машины, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – При этом инспектор ДПС взятку не принял и пресек действия мужчины.

На него завели уголовное дело. Судья назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU