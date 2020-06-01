Онлайн-акцию «Моя безопасность на железной дороге» провела Свердловская магистраль ко Дню защиты детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:16:53+03:00

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Ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, Свердловская железная дорога провела в онлайн-режиме акцию «Моя безопасность на ЖД». Дети и подростки снимали и выкладывали в интернет тематические видеоролики.

В акции приняли участие почти 50 детей в возрасте от 7 до 13 лет из Свердловской, Тюменской областей и Пермского края. Свои видеоролики они разместили в Instagram с хештегом #моябезопасностьнажд.

В творческой форме ребята рассказывали о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта: демонстрировали заранее подготовленные рисунки и плакаты, разыгрывали мини-сценки, читали собственные стихи, пели песни, танцевали. Главное условие – работа должна была содержать один или несколько лозунгов по заданной теме: «Берегись поезда!», «Не вставай на рельсы ради селфи!», «Поездка на крыше вагона – не героизм!», «Сними наушники и капюшон!», «По путям ходить опасно!» и т.д. В течение июня организаторы свяжутся с каждым из участников, чтобы вручить призы от Свердловской железной дороги.

Фото: предоставлено СвЖД

Такой акцией СвЖД решила привлечь внимание школьников и их родителей к проблеме травмирования несовершеннолетних на железнодорожном транспорте. А также накануне летних каникул еще раз напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности в зоне движения поездов, чтобы предотвратить ситуации, в которых возможно получить травмы.