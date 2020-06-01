Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:24:56+03:00

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ЕВРАЗ НТМК произвел свыше 1000 тонн стального уголка классом прочности С345 для строительства опор высоковольтных линий электропередач для ПАО «Россети». Отгрузку осуществила трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром. Опоры УС500-Н будут возведены для станции «Лена» Восточно-Сибирской железной дороги в городе Усть-Кут (Иркутская область).

Перед отгрузкой металлопроката на Нижнетагильском металлургическом комбинате были успешно проведены испытания уголка на ударную вязкость методом KCV при температуре минус 20 °С и минус 40 °С.

«ЕВРАЗ НТМК осваивает новые виды металлопроката, сохраняя высокие стандарты качества и отвечая самым строгим требованиям потребителей», - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

«Углы традиционно используются в энергетике, в частности, для возведения высоковольтных линий электропередач. Учитывая ответственность, которая ложится на детали и элементы опор ЛЭП, к углам предъявляют серьезные требования, - отметил генеральный директор АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» Сергей Синцов. – ЕМИ всегда отвечает за безопасность и предлагает не просто качественный продукт, а новые решения, которые позволяют нашим партнерам повышать стоимость бизнеса через повышение прочностных и эксплуатационных характеристик, оптимизацию процессов».

ЕВРАЗ НТМК производит весь сортамент равнополочных уголков от №14 до №20 и два неравнополочных уголка №16/10 и №20/12,5.