Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач
ЕВРАЗ НТМК произвел свыше 1000 тонн стального уголка классом прочности С345 для строительства опор высоковольтных линий электропередач для ПАО «Россети». Отгрузку осуществила трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром. Опоры УС500-Н будут возведены для станции «Лена» Восточно-Сибирской железной дороги в городе Усть-Кут (Иркутская область).
Перед отгрузкой металлопроката на Нижнетагильском металлургическом комбинате были успешно проведены испытания уголка на ударную вязкость методом KCV при температуре минус 20 °С и минус 40 °С.
«ЕВРАЗ НТМК осваивает новые виды металлопроката, сохраняя высокие стандарты качества и отвечая самым строгим требованиям потребителей», - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.
«Углы традиционно используются в энергетике, в частности, для возведения высоковольтных линий электропередач. Учитывая ответственность, которая ложится на детали и элементы опор ЛЭП, к углам предъявляют серьезные требования, - отметил генеральный директор АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» Сергей Синцов. – ЕМИ всегда отвечает за безопасность и предлагает не просто качественный продукт, а новые решения, которые позволяют нашим партнерам повышать стоимость бизнеса через повышение прочностных и эксплуатационных характеристик, оптимизацию процессов».
ЕВРАЗ НТМК производит весь сортамент равнополочных уголков от №14 до №20 и два неравнополочных уголка №16/10 и №20/12,5.