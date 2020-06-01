2020-06-01T13:57:45+03:00
Происшествия

При себе прятал 69 свертков: в Екатеринбурге полицейские поймали наркосбытчика

Теперь ему грозит до 20 лет колонии
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В конце мая, ночью, дежуривший в Екатеринбурге наряд ДПС заметил подозрительного мужчину, который что-то искал на газоне возле дома №57 по улице Седова. Полицейские подошли к нему и поинтересовались, что он такое делает. Но вразумительного ответа не получили. Тогда силовики напрямую спросили, есть ли у него с собой наркотики – и мужчина ответил, что есть.

В присутствии двух понятых полицейские досмотрели личные вещи мужчины и нашли у него два сотовых телефона и 69 маленьких свертков наркотиков, завернутых в изоленту. А прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла еще семь свертков, которые мужчина успел спрятать на территории Железнодорожного района.

- По результатам проведенного исследования установлено, что содержимым является наркотики – героин общей массой больше 10 граммов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчину для разбирательства доставили в полицию. Оказалось, что это 20-летний и ранее не судимый житель Первоуральска. Во время опроса он признался, что в его квартире есть еще огромное количество наркотиков. Во время осмотра жилья полицейские изъяли еще 607 граммов запрещенного вещества. В итоге, на него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет колонии, до решения суда его поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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