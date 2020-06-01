В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
В Свердловской области сегодня, 1 июня, должен был закончиться режим ограничений, введенный из-за распространения коронавируса. Однако окончательное решение о том, что его снимут или продлят, пока губернатором озвучено не было. Между тем, многие ограничения, которые были введены в конце марта уже сняты. Одно из них - запрет на посещение лесных и природных парков. О том, в каком режиме они работают, рассказал Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.
- Наши природоохранные учреждения и особо охраняемые природные территории, которые находятся на территории Екатеринбурга, они все открыли свои двери, - говорит Алексей Кузнецов. - Единственное требование, которое остается – масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Всех кто старше 65 лет мы просим все равно остаться дома.
При этом в парках, как и по всему региону, по-прежнему не могут работать в полную силу предприятия общественого питания.
- А так никто никому не воспрепятствует ни гулять, ни заниматься физической культурой и спортом на свежем воздухе, - добавляет Алексей Кузнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU