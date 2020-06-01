2020-06-01T13:07:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем

Глава регионального министерства природных ресурсов и экологии рассказал, готовы ли парки принимать посетителей
Данил СВЕЧКОВ
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Гулять по паркам можно, но в масках и на расстоянии от других людей.Гулять по паркам можно, но в масках и на расстоянии от других людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области сегодня, 1 июня, должен был закончиться режим ограничений, введенный из-за распространения коронавируса. Однако окончательное решение о том, что его снимут или продлят, пока губернатором озвучено не было. Между тем, многие ограничения, которые были введены в конце марта уже сняты. Одно из них - запрет на посещение лесных и природных парков. О том, в каком режиме они работают, рассказал Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.

- Наши природоохранные учреждения и особо охраняемые природные территории, которые находятся на территории Екатеринбурга, они все открыли свои двери, - говорит Алексей Кузнецов. - Единственное требование, которое остается – масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Всех кто старше 65 лет мы просим все равно остаться дома.

При этом в парках, как и по всему региону, по-прежнему не могут работать в полную силу предприятия общественого питания.

- А так никто никому не воспрепятствует ни гулять, ни заниматься физической культурой и спортом на свежем воздухе, - добавляет Алексей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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