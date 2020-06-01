2020-06-01T12:47:53+03:00
Общество

Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура

«Комсомолка» пообщалась с заместителем прокурора Орджоникидзевского района Натальей Бердниковой
Олег ГАЛИМОВ
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Приближается время летних каникул, когда подростки большую часть времени будут проводить на улице. Во многих алкомаркетах можно встретить продавцов, которые не спрашивают паспорт у молодежи и зачастую продают спиртное несовершеннолетним. О том, какая ответственность грозит за подобное нарушение мы поговорили с заместителем прокурора Орджоникидзевского района Натальей Бердниковой.

- Наталья Борисовна, какие санкции могут быть применены к человеку или организации, уличенной в продаже алкоголя несовершеннолетним?

- Если несовершеннолетнему будет продан алкоголь, в том числе неоднократно, то это может повлечь административную и уголовную ответственность. Кроме того, продавец может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности.

- А какие штрафы предусмотрены?

- Для граждан - от 30 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей; для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

- Чем опасны такие «услуги»?

- Взрослые, покупающие спиртные напитки детям, не задумываются, чем может обернуться такая «помощь». Откуда у ребенка деньги, каким будет поведение подростка после распития спиртных напитков, что подросток может стать жертвой преступлений и сам совершить непоправимое.

СПРАВКА «КП»

Также в России предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака: за это можно получить штраф до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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