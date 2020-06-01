Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Приближается время летних каникул, когда подростки большую часть времени будут проводить на улице. Во многих алкомаркетах можно встретить продавцов, которые не спрашивают паспорт у молодежи и зачастую продают спиртное несовершеннолетним. О том, какая ответственность грозит за подобное нарушение мы поговорили с заместителем прокурора Орджоникидзевского района Натальей Бердниковой.
- Наталья Борисовна, какие санкции могут быть применены к человеку или организации, уличенной в продаже алкоголя несовершеннолетним?
- Если несовершеннолетнему будет продан алкоголь, в том числе неоднократно, то это может повлечь административную и уголовную ответственность. Кроме того, продавец может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности.
- А какие штрафы предусмотрены?
- Для граждан - от 30 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей; для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
- Чем опасны такие «услуги»?
- Взрослые, покупающие спиртные напитки детям, не задумываются, чем может обернуться такая «помощь». Откуда у ребенка деньги, каким будет поведение подростка после распития спиртных напитков, что подросток может стать жертвой преступлений и сам совершить непоправимое.
СПРАВКА «КП»
Также в России предусмотрена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака: за это можно получить штраф до 2 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU