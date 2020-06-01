«Уральские авиалинии» не будут брать на борт пассажиров с высокой температурой
Свердловская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июня будет перевозить пассажиров по новым правилам. В связи с коронавирусом теперь нельзя забивать полный самолет, люди на борту должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Во- первых, при посадке в воздушное судно необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Такое же правило действует при выходе из самолета.
Во время полета все пассажиры и экипаж корабля будут находиться в медицинских масках. Средства защиты нельзя снимать в течение все времени.
- Замена медицинских масок будет производиться при длительности полета более трех часов бортпроводниками. На всех рейсах есть в наличии достаточное количество медицинских масок, - рассказывают в пресс-службе «Уральских авиалиний». - При посадке на рейс проводится обязательное бесконтактное измерение температуры тела. Пассажирам будет выдаваться индивидуальный комплект антисептических салфеток.
В компании уточняют, что они вправе отказать пассажирам, которые садятся на борт без медицинской маски или имеют высокую температуру. Все эти меры временные и смягчать их будут поэтапно, как только будет снижение заболевших коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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