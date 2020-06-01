«Мы что, преступники?»: заболевшей коронавирусом женой футболиста Погребняка заинтересовалась полиция

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:06:02+03:00

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Начало лета было омрачено для Марии Погребняк звонком из дежурной части московской полиции. Силовики предупредили жену футболиста, что придут к ней с проверкой.

- Ребят, а теперь серьезно. Мне нужна информация, у нас уже беспредел! Помимо того, что я пять раз в день отправляю фото в социальный мониторинг, к нам приезжают врачи, который фотографируют нас. А сегодня позвонили из полиции. Сказали, что придут. Мы что, преступники?! Как нам быть? После таких мер большинство вообще не будут сообщать о своей болезни! – пишет Погребняк в своем Instagram.

Сейчас модель находится на карантине вместе с тремя сыновьями. А вот глава семьи – нападающий «Урала» Павел Погребняк пока под присмотром врачей в больнице Екатеринбурга. Но в клубе накануне заявили, что бывший форвард сборной России идет на поправку.

- По результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше. Он находится в больнице под наблюдением врачей и идет на поправку, - сообщили в пресс-службе «Урала».

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ИСТОЧНИК KP.RU