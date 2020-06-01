В Екатеринбурге неизвестные сорвали таблички с именами репрессированных

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:58:13+03:00

Вот так таблички выглядели, когда их только повесили Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге неизвестные демонтировали таблички с именами жертв политических репрессий, которые еще в 2016 году были повешены в рамках проекта «Последний адрес». Это заметил местный житель Александр Слуцкий, который рассказал, что таблички сорвали на фасаде жилых домов №7 и №1 по улице 8 Марта.

- Еще пару дней назад я видел их, а сегодня они исчезли, - написал на своей странице в Facebook Александр.

Он обратился в полицию по поводу проведения проверки на наличие или отсутствие состава преступления. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» подтвердили, что накануне им действительно поступило сообщение. Проверка проводится отделом полиции №9.

Проект «Последний адрес» стартовал по всей стране еще в 2014 году. Каждая из таких табличек представляет собой пластину нержавеющей стали, на которой вручную выгравированы краткие сведения о жертве политических репрессий.

ИСТОЧНИК KP.RU