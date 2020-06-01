2020-06-01T12:57:35+03:00
Общество

На стройке в Екатеринбурге двое рабочих заразились коронавирусом

Вся бригада, с которой они работали, была полностью изолирована
Мария Трапезникова
Поделиться:
На стройке в Екатеринбурге коронавирусом заразились двое рабочихНа стройке в Екатеринбурге коронавирусом заразились двое рабочихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На стройке ЖК «Весна» в Екатеринбурге, который возводят в районе Вторчермета, двое рабочих заразились коронавирусом. Информацию об этом никак не стали комментировать в региональном оперштабе, но подтвердили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», которая выступает в качестве застройщика.

- Двое рабочих подрядной организации находятся на обсервации, у них подтвержден коронавирус. Работы на строительной площадке приостановлены, выполнена санитарная обработка строящихся и бытовых помещений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе строительной компании. – Бригада и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге официально зафиксировано 3 773 случая заражения коронавирусом. А всего по области – 5 732 заболевших. Из них 27 человек погибли и 2 337 полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона
Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года
На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину
«Уральские авиалинии» не будут брать на борт пассажиров с высокой температурой
«Мы что, преступники?»: заболевшей коронавирусом женой футболиста Погребняка заинтересовалась полиция
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
В Екатеринбурге неизвестные сорвали таблички с именами репрессированных
На стройке в Екатеринбурге двое рабочих заразились коронавирусом
За сутки свердловские медики выписали еще 164 человека, переболевших коронавирусом
В Свердловской области коронавирус нашли у 81 беременной женщины
За выходные в Екатеринбурге поймали 19 пьяных водителей
За выходные на Среднем Урале в ДТП пострадали два подростка, управлявшие мотоциклами без прав
Уральца, протаранившего автокран, отправили под суд из-за смерти двух человек
Свердловские силовики сдали 25 литров крови для тяжелобольных детей
Парк культуры в Нижнем Тагиле отреставрируют к 2022 году
Летели через Москву: из США в Екатеринбург вернулись 74 человека
На Урале неизвестные напали с самодельным пистолетом на сторожа автостоянки и украли у него сотовый
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%
За полтора месяца в Екатеринбурге поймали 2 500 нарушителей самоизоляции
Митрополит Кирилл призвал экс-духовника Поклонской отца Сергия покаяться в церкви
Первые дни лета в Екатеринбурге будут дождливыми и прохладными
В Екатеринбурге назвали район, где меньше всего зараженных коронавирусом
На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение