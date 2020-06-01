На стройке в Екатеринбурге двое рабочих заразились коронавирусом
На стройке ЖК «Весна» в Екатеринбурге, который возводят в районе Вторчермета, двое рабочих заразились коронавирусом. Информацию об этом никак не стали комментировать в региональном оперштабе, но подтвердили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», которая выступает в качестве застройщика.
- Двое рабочих подрядной организации находятся на обсервации, у них подтвержден коронавирус. Работы на строительной площадке приостановлены, выполнена санитарная обработка строящихся и бытовых помещений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе строительной компании. – Бригада и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге официально зафиксировано 3 773 случая заражения коронавирусом. А всего по области – 5 732 заболевших. Из них 27 человек погибли и 2 337 полностью выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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