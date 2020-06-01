За сутки свердловские медики выписали еще 164 человека, переболевших коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:18:03+03:00

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За минувшие сутки медики Свердловской области выписали из больниц еще 164 пациента, переболевших коронавирусом. Поэтому теперь в регионе выздоровели 2 337 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня стало известно еще о 283 заболевших за сутки – это, к сожалению, новый печальный рекорд. Больше всего зараженных – в Екатеринбурге (+201 человек). Всего, таким образом, в области подтверждено 5 732 случая коронавируса. Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжелое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. В том числе 30 человек – на аппаратах ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 в Екатеринбурге и лечебные учреждения других муниципалитетов – 259, - рассказали в оперштабе. – Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, за сутки в регионе подтвердились еще две смерти от коронавируса. Поэтому теперь на Среднем Урале – 29 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU