2020-06-01T12:20:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области коронавирус нашли у 81 беременной женщины

За это время у зараженных матерей родилось четыре ребенка
Юлия СТАЛИНА
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В Свердловской области к 1 июня в регионе зафиксировано 5449 новых случаев.В Свердловской области к 1 июня в регионе зафиксировано 5449 новых случаев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские врачи рассказали, сколько беременных женщин в регионе с подтвержденным Covid-19. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер. По ее словам, в нашем регионе коронавирус у 81 беременной.

Динамика распространения коронавируса на 1 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 1 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- У нас нарабатывается опыт ведения беременности у женщин с коронавирусом. Если сегодня территории Свердловской области из 26 тысяч беременных Covid-19 подтвердился у 81. Но у 90% пациенток инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме. Мы имеет четверо родов, на свет появились два мальчики и две девочки. Все малыши родились доношенными, мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо, - сообщила Наталья Зильбер.

Отметим, к 1 июня в регионе зафиксировано 5449 новых случаев. Только за сутки подтвердили 283 человек с диагнозом коронавирус. По информации оперативного штаба, в тяжелом состоянии 58 человек, все остальные зараженные в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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