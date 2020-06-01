За выходные в Екатеринбурге поймали 19 пьяных водителей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие выходные полицейские Екатеринбурга проводили традиционные рейды, в ходе которых искали грубых нарушителей ПДД и пьяных водителей. Всего инспекторы ГИБДД задержали 19 нетрезвых автомобилистов, их машины перегнали на спецстоянку. Нарушителям грозит лишение прав до двух лет, а также штраф 30 тысяч. Среди них были три водителя, которые ранее уже привлекались за нетрезвое вождение – теперь им грозит уголовная ответственность.

- В отношении девяти водителей возбуждены административные производства за отказ от медосвидетельствования, 14 человек управляли автомобилями без прав, четверо находились за рулем, будучи лишенными данного права, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Всего же с начала года по вине водителей произошло 246 ДТП, в которых 12 человек погибли и еще больше 340 получили различные травмы. Число аварий, участниками которых стали пьяные автомобилисты, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего произошло 14 таких ДТП, в которых два человека погибли и еще 26 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU