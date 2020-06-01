За выходные на Среднем Урале в ДТП пострадали два подростка, управлявшие мотоциклами без прав

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:50:41+03:00

В первом случае водитель взял ключи у родителей без спроса, во втором – доступ ребенку дали родители

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Накануне в Свердловской области произошло сразу два ДТП с участием мотоциклов, которыми управляли подростки. В обоих случаях аварии спровоцировали молодые люди, у которых не было прав и навыков вождения.

Первое ДТП произошло в поселке Прокопьевская Салда. 16-летний парень, управляя мотоциклом, на повороте выбрал слишком большую скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в дерево. Подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные открытые переломы верхних конечностей. Его срочно госпитализировали в реанимацию ЦРБ Верхотурья. Пока что он находится в без сознания.

- Подросток управлял мотоциклом, не имея при этом специального права управления. В момент ДТП был в шлеме, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Мотоцикл он взял без ведома родителей и решил прокатиться. Транспорт купили только накануне – для отца.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Через полтора часа произошло второе ДТП, в Арамили. 17-летний подросток, управляя питбайком, во время обгона протаранил встречный автомобиль. Его с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом голени доставили в ДГКБ №9 в Екатеринбург. Полицейские выяснили, что питбайком подросток управляет с начала мая, доступ к нему дали его родители.

Сейчас по обоим фактам ДТП проводятся проверки. В отношении обоих водителей составлены административные материалы. Им теперь грозят штрафы до 15 тысяч рублей. Госавтоинспекция просит родителей не давать несовершеннолетним детям управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU