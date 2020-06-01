Уральца, протаранившего автокран, отправили под суд из-за смерть двух человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:28:56+03:00

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В Белоярском под суд отправили 44-летнего жителя города Ишим, что в Свердловской области, которого обвиняют в смертельном ДТП. По его вине погибли два пассажира. В начале сентября прошлого года на 25-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» он, управляя «Газелью», не справился с управлением и протаранил стоящий на обочине автокран.

- Он ввиду неисправности располагался передней частью на обочине справа, задней частью на правой полосе движения по направлению Екатеринбурга, с включенной аварийной сигнализацией, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От сильного удара «Газель» загорелась. Как выяснилось позже, очаг возгорания находился в передней части машины, где находились два пассажира. Они заживо сгорели в кабине. На водителя завели уголовное дело и направили в Белоярский районный суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU