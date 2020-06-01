2020-06-01T09:28:56+03:00
Происшествия

Уральца, протаранившего автокран, отправили под суд из-за смерть двух человек

Два пассажира «Газели» после столкновения заживо сгорели внутри кабины
Мария Трапезникова
Поделиться:
Два пассажира «Газели» после столкновения с автокраном заживо сгорели внутри кабиныДва пассажира «Газели» после столкновения с автокраном заживо сгорели внутри кабиныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Белоярском под суд отправили 44-летнего жителя города Ишим, что в Свердловской области, которого обвиняют в смертельном ДТП. По его вине погибли два пассажира. В начале сентября прошлого года на 25-м километре трассы «ЕкатеринбургТюмень» он, управляя «Газелью», не справился с управлением и протаранил стоящий на обочине автокран.

- Он ввиду неисправности располагался передней частью на обочине справа, задней частью на правой полосе движения по направлению Екатеринбурга, с включенной аварийной сигнализацией, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

От сильного удара «Газель» загорелась. Как выяснилось позже, очаг возгорания находился в передней части машины, где находились два пассажира. Они заживо сгорели в кабине. На водителя завели уголовное дело и направили в Белоярский районный суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За выходные в Екатеринбурге поймали 19 пьяных водителей
За выходные на Среднем Урале в ДТП пострадали два подростка, управлявшие мотоциклами без прав
Уральца, протаранившего автокран, отправили под суд из-за смерть двух человек
Свердловские силовики сдали 25 литров крови для тяжелобольных детей
Парк культуры в Нижнем Тагиле отреставрируют к 2022 году
Летели через Москву: из США в Екатеринбург вернулись 74 человека
На Урале неизвестные напали с самодельным пистолетом на сторожа автостоянки и украли у него сотовый
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%
За полтора месяца в Екатеринбурге поймали 2 500 нарушителей самоизоляции
Митрополит Кирилл призвал экс-духовника Поклонской отца Сергия покаяться в церкви
Первые дни лета в Екатеринбурге будут дождливыми и прохладными
В Екатеринбурге назвали район, где меньше всего зараженных коронавирусом
На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение