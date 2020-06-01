Свердловские силовики сдали 25 литров крови для тяжелобольных детей
Накануне Международного дня защиты детей, 1 июня, 55 сотрудников екатеринбургского ОМОНа стали донорами для тяжелобольных детей. Многие из них проходят процедуру на регулярной основе на областной станции переливания крови, где сейчас действуют особые меры безопасности для доноров.
- Были установлены средства для дезинфекции рук, все помещения подвергаются тщательной обработке с применением специальных дезинфицирующих растворов, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – В режиме нон-стоп обеззараживается воздух. Усилен медицинский контроль доноров перед процедурой.
Кровь нужна для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Всего, благодаря сотрудникам Росгвардии, было собрано почти 25 литров крови.
ИСТОЧНИК KP.RU