Парк культуры в Нижнем Тагиле отреставрируют к 2022 году

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:57:58+03:00

Об этом мэр Владислав Пинаев рассказал на своей странице в Instagram

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В Нижнем Тагиле планируют отреставрировать Парк культуры и отдыха металлургов в Тагилстроевском районе. И сделать это власти города собираются к 2022 году. Об этом мэр Владислав Пинаев рассказал на своей странице в Instagram.

- Не раз тагильчане обращались ко мне с просьбами благоустроить эту зеленую зону промышленного района, - рассказал глава города. – Сегодня на территории парка есть пруд, несколько игровых площадок, эстрада, прогулочные зоны. Территория огромная – 24 гектара. Приняли решение – разбить на этапы и начать проектирование с центральной части у входной группы.

Фото: Владислав Пинаев в Instagram

Власти планируют фонтан, обустроить современные, соответствующие всем требованиям игровую и спортивную зоны. Кроме того, нужно убрать сцену, а на ее месте сделать детский городок. По словам мэра, с большой степенью вероятности проектировать реставрацию начнут в 2021 году, а деньги в рамках нацпроекта запланируют на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU