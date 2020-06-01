2020-06-01T08:57:58+03:00
Общество

Парк культуры в Нижнем Тагиле отреставрируют к 2022 году

Об этом мэр Владислав Пинаев рассказал на своей странице в Instagram
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Владислав Пинаев в InstagramФото: Владислав Пинаев в Instagram
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле планируют отреставрировать Парк культуры и отдыха металлургов в Тагилстроевском районе. И сделать это власти города собираются к 2022 году. Об этом мэр Владислав Пинаев рассказал на своей странице в Instagram.

- Не раз тагильчане обращались ко мне с просьбами благоустроить эту зеленую зону промышленного района, - рассказал глава города. – Сегодня на территории парка есть пруд, несколько игровых площадок, эстрада, прогулочные зоны. Территория огромная – 24 гектара. Приняли решение – разбить на этапы и начать проектирование с центральной части у входной группы.

Фото: Владислав Пинаев в Instagram

Фото: Владислав Пинаев в Instagram

Власти планируют фонтан, обустроить современные, соответствующие всем требованиям игровую и спортивную зоны. Кроме того, нужно убрать сцену, а на ее месте сделать детский городок. По словам мэра, с большой степенью вероятности проектировать реставрацию начнут в 2021 году, а деньги в рамках нацпроекта запланируют на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За выходные в Екатеринбурге поймали 19 пьяных водителей
За выходные на Среднем Урале в ДТП пострадали два подростка, управлявшие мотоциклами без прав
Уральца, протаранившего автокран, отправили под суд из-за смерть двух человек
Свердловские силовики сдали 25 литров крови для тяжелобольных детей
Парк культуры в Нижнем Тагиле отреставрируют к 2022 году
Летели через Москву: из США в Екатеринбург вернулись 74 человека
На Урале неизвестные напали с самодельным пистолетом на сторожа автостоянки и украли у него сотовый
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%
За полтора месяца в Екатеринбурге поймали 2 500 нарушителей самоизоляции
Митрополит Кирилл призвал экс-духовника Поклонской отца Сергия покаяться в церкви
Первые дни лета в Екатеринбурге будут дождливыми и прохладными
В Екатеринбурге назвали район, где меньше всего зараженных коронавирусом
На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение