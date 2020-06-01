ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:49:01+03:00

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В рамках совместной акции с официальным дистрибьютором АО «Мерседес-Бенц РУС» клиенты ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) могут получить скидку до 16% на приобретение Mercedes-Benz E-class (W213). Оставить заявку на транспорт и получить расчет платежей по лизингу можно в режиме онлайн. Предложение действительно до 30 июня 2020 г.

«Период самоизоляции - не повод откладывать покупку нового автомобиля, тем более, что сейчас это можно сделать максимально выгодно. Mercedes-Benz в портфеле ВТБ Лизинг входит в тройку наиболее популярных марок премиум сегмента. На рынке автомобили марки крайне востребованы, спрос на них постоянно растет. Мы сотрудничаем с Mercedes-Benz с момента открытия направления автолизинга в 2012 году и за это время реализовали более 2700 легковых автомобилей этой марки. Уверен, что наши клиенты обратят повышенное внимание на наше новое предложение», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Подать заявку на покупку автомобиля и получить расчет платежей можно в режиме онлайн. Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 1-2 дней. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо. Лизинговая компания также окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, клиент получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU