Опасный поворот: на Эльмаше легковушка сбила байкера

31 Май 2020 2020-05-31T17:52:56+03:00

Водитель мотоцикла и его пассажирка в больнице с травмами

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В Екатеринбурге на перекретстке Шефская – Краснофлотцев произошла авария. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, Chevrolet Lanos поворачивал с Шефской в сторону улицы Старых Большевиков, а мотоциклист ехал в сторону улицы Фрезеровщиков.

- В результате столкновения травмы получил водитель мотоцикла и его пассажирка, их доставили в ГКБ № 23, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU