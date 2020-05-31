2020-05-31T17:52:56+03:00
Происшествия

Опасный поворот: на Эльмаше легковушка сбила байкера

Водитель мотоцикла и его пассажирка в больнице с травмами
Олег ГАЛИМОВ
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В Екатеринбурге на перекретстке Шефская – Краснофлотцев произошла авария. Как рассказали «КП» в отделении пропаганды городского управления ГИБДД, Chevrolet Lanos поворачивал с Шефской в сторону улицы Старых Большевиков, а мотоциклист ехал в сторону улицы Фрезеровщиков.

- В результате столкновения травмы получил водитель мотоцикла и его пассажирка, их доставили в ГКБ № 23, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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