2020-05-31T08:41:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге дебошир напал с ножом на полицейского

Теперь ему грозит срок от 12 лет до пожизненного
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «П посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после того, как мужчина напал с ножом на полицейского.

Инцидент произошел 30 мая на улице Кузнецова.

- Препятствуя исполнению сотрудником патрульно-постовой службы полиции служебных обязанностей, нанес полицейскому несколько ударов ножом. В результате ему была причинена резаная рана плеча, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, что 317 статья уголовного кодекса предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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