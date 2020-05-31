В Екатеринбурге дебошир напал с ножом на полицейского
В Екатеринбурге следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «П посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после того, как мужчина напал с ножом на полицейского.
Инцидент произошел 30 мая на улице Кузнецова.
- Препятствуя исполнению сотрудником патрульно-постовой службы полиции служебных обязанностей, нанес полицейскому несколько ударов ножом. В результате ему была причинена резаная рана плеча, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.
Стоит отметить, что 317 статья уголовного кодекса предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU