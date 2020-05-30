Стало известно, когда откроют магазины с отдельным входом в Свердловской области

30 Май 2020 2020-05-30T17:02:54+03:00

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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, ответил на вопрос о магазинах с отдельным входом. Открыть небольшие павильоны просили главу региона уже ни один раз. Сегодня он объяснил, почему этого не делает.

- Нам всем тяжело. Очень часто мне пишут в том духе, что отдельный вход — это какая-то панацея для объектов торговли. Но в действительности любому заведению, организации необходимо сегодня очень многое сделать для того, чтобы действительно минимизировать риски. Потому и появились санитарные деклараций. Все просят: дайте нам работать, у нас все хорошо и безопасно. А на практике, знаете, что мы часто видим совсем другое. Работа ведется спустя рукава, нарушения допускаются, магазины штрафуют и закрывают. Давайте соберем волю в кулак, - ответил Евгений Куйвашев.

Напомним, губернатор попросил отсрочку в решении о снятии ограничительных мер в регионе. Окончательный ответ он даст 1 июня. До этого времени в регионе еще действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU