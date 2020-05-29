2020-05-29T20:02:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за ремонта на два месяца закроют движение по мосту на улице Лыжников

На это время изменятся схемы движения трех автобусных маршрутов
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Екатеринбурге из-за ремонта на два месяца закроют движение по мосту на улице Лыжников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Водителей просят учитывать новые установленные знаки и указатели и заранее планировать маршрут передвижения.

- Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта по мосту на улице Лыжников с 22 июня по 22 августа 2020 года, - указано на сайте мэрии.

На это время изменятся схемы движения трех автобусных маршрутов:

№ 42 будет укорочен до остановки «Уктус» (разворотное троллейбусное кольцо);

№ 056: в направлении остановки «Сосновый бор» по улицам: 8 Марта – Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Алтайская – Якутская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – до остановки «Дарвина». От остановки «Дарвина» по улицам: Лыжников – Молодогвардейцев – Шатровая – Алтайская – Кольцовский тракт – Альпинистов – Кольцовский тракт – Луганская – Саввы Белых – Белинского – Академика Шварца – 8 Марта – далее по маршруту;

№ 083: в направлении остановки «ЖК Светлый» по улицам: Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – микрорайон Светлый. От остановки «ЖК Светлый» по улицам: Кольцовский тракт – Альпинистов – Кольцовский тракт – Луганская – Саввы Белых – Белинского, далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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