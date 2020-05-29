29 Май 2020 2020-05-29T17:54:38+03:00

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На Урале за время пандемии пять женщин с подтвержденным COVID-19 стали мамами. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Одна из женщин стала мамой совсем недавно.

- Жизнь идет своим чередом, несмотря ни на что. В Екатеринбурге мама, у которой был диагностирован коронавирус, родила в больнице №14 абсолютно здорового мальчика. И мама, и малыш чувствуют себя прекрасно, - рассказал губернатор.

С начала пандемии в Свердловской области врачи приняли роды еще у четырех мам с подтвержденным коронавирусом. Роды проходили в 40-м роддоме. Два мальчика и две девочки родились доношенными и здоровыми. Как рассказал глава региона, мамы уже были вылечены от COVID-19 и сейчас находятся с детьми дома.

Напомним, что на сегодня от коронавируса врачи Свердловской области вылечили 170 человек. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 переболели и вылечились 1 997 пациентов. Всего в регионе зарегистрирован 4 923 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Динамика распространения коронавируса на 29 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU