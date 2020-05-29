2020-05-29T18:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Посмотрим на цифры»: Евгений Куйвашев взял тайм-аут в принятии решения о снятии ограничений на Урале

Губернатор обещал рассказать о своем решении первого июня
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев попросил дать ему два дня отсрочкиЕвгений Куйвашев попросил дать ему два дня отсрочкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял тайм-аут в принятии решения о снятии ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Глава региона попросил у уральцев подождать два дня. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Губернатор обещал рассказать о своем решении первого июня, когда будет известно количество новых подтвержденных случаев заболевания кронавирусом.

- Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней, - написал губернатор на своей странице в соцсети. - Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне.

Решение о снятии ограничений он будет принимать в зависимости от того, что покажет статистика по коронавирусу за выходные. Напомним, что 22 мая губернатор заявил о своем решении продлить ограничительные меры до первого июня. К такому решению он пришел на основе данных Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Одной из причин продления особого режима стал очаг коронавирусной инфекции в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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