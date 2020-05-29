«Посмотрим на цифры»: Евгений Куйвашев взял тайм-аут в принятии решения о снятии ограничений на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял тайм-аут в принятии решения о снятии ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Глава региона попросил у уральцев подождать два дня. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Губернатор обещал рассказать о своем решении первого июня, когда будет известно количество новых подтвержденных случаев заболевания кронавирусом.
- Понимаю, что в конце рабочей недели вам бы хотелось узнать, будет ли продление ограничительных мер на следующей неделе. Я сейчас между двух огней, - написал губернатор на своей странице в соцсети. - Одни говорят, что надо срочно открываться, ведь денег у людей нет, другие спрашивают: что будешь делать, если после открытия мы получим вспышку? Вся ответственность сейчас на мне.
Решение о снятии ограничений он будет принимать в зависимости от того, что покажет статистика по коронавирусу за выходные. Напомним, что 22 мая губернатор заявил о своем решении продлить ограничительные меры до первого июня. К такому решению он пришел на основе данных Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. Одной из причин продления особого режима стал очаг коронавирусной инфекции в Железнодорожном районе Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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