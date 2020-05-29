УГМК-Телеком оснастит «умными» устройствами предприятия России

29 Май 2020 2020-05-29T17:04:27+03:00

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УГМК-Телеком обеспечит предприятия и организации в России низковольтными электротехническими шкафами и шкафами автоматизированной системы управления технологическим процессом. В конце 2019 года компания запустила собственное производство для обеспечения потребностей предприятий УГМК-Холдинга. Уже спустя полгода существования производства было выпущено 250 единиц продукции разного уровня назначения, которая задействована в том числе в сложных технологических процессах заказчиков и готова выйти на внешний рынок.

Компания производит как простые кнопочные пульты управления различными механизмами, так и шкафы с самой современной начинкой, созданной на базе последних разработок оборудования мировых производителей. Данные шкафы задействованы в современных системах управления технологическими процессами предприятий, что позволяет им выпускать качественную продукцию с минимальными затратами на производство.

Функционал таких шкафов различен — от шкафов систем электроснабжения и освещения до самых сложных шкафов автоматики. Последние осуществляют сбор данных о состоянии оборудования и технологического процесса, обрабатывают информацию и выдают управляющие сигналы на технологическое оборудование.

«Такие шкафы оснащены человеко-машинным интерфейсом, который позволяет наладить контакт оператора со сложной системой управления через сенсорные панели управления с отображением на них всей необходимой информации о технологическом процессе», — рассказывает директор проектного офиса, занимающегося производством оборудования, Александр Митин.

Производство электротехнических шкафов осуществляется на элементной базе таких производителей, как Schneider Electric, Legrand, Siemens, Phoenix Contact, Rittal, DKC, холдинг «Кабельный Альянс». Сборка оборудования производится на участке в Верхней Пышме. Поставки идут главным образом на предприятия УГМК-Холдинга, в частности на Уралэлектромедь. Также с начала года было произведено и отправлено более 100 единиц оборудования на объекты строящегося музейного комплекса «Боевая слава Урала» — музеи автомобильной, военной и авиационной техники.

В ближайшее время компания намерена выйти на внешний рынок и начать обеспечивать электротехническими шкафами, в том числе российских девелоперов. В планах на 2020 год — старт разработки конструкторской документации на шкафы, создаваемые под нужды заказчика.

«Мы не просто собираем шкафы под конкретный проект и меняем конструктивные особенности наполнения в зависимости от заказа, но и реализуем комплексные решения на базе нашего шкафного оборудования под ключ. Начинаем с подготовки технического решения и проектной документации, затем создаем индивидуальные решения на базе производимого шкафного оборудования, выполняем его поставку, монтаж и пусконаладочные работы», — добавляет Александр Митин.

Еще один метод работы, который освоили сотрудники УГМК-Телеком — модернизация электротехнических шкафов на месте их эксплуатации. Услуга востребована на современном производстве, поскольку осуществляется без потери качества сборки и с сохранением гарантий на действующее оборудование.

«Наша продукция позволяет снизить эксплуатационные расходы, повысить уровень безопасности, улучшить контроль и мониторинг процессов в современном производстве, что в свою очередь повышает эффективность предприятия в целом», — резюмирует Александр Митин.