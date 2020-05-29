2020-05-29T16:53:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге в выходные будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ДПС будут дежурить на перекрестках и выездах из города
Алина СУРИНА
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Инспекторы ДПС проведут рейды на перекрестках и на выездах из городаИнспекторы ДПС проведут рейды на перекрестках и на выездах из городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в выходные будут ловить пьяных водителей. Сотрудники ДПС будут дежурить на перекрестках и выездах из города. Как отметили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, в рейдовых мероприятиях будет задействовано максимальное число экипажей ДПС.

- Оказать помощь сотрудникам ГИБДД по исключению из участия в дорожном движении нетрезвых водителей могут жители и гости Екатеринбурга, позвонив по телефону 02 и сообщив о месте нахождения транспортного средства, которым управляет нетрезвый водитель, - добавили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. - Кроме этого, гражданам не следует допускать до управления автомобилями нетрезвых родственников или друзей.

Автоинспекторы также будут пресекать и другие грубые нарушения. Так, например, сотрудники ГИБДД будут следить за нарушением правил выезда на полосу встречного движения и проверять у водителей на наличие прав.

С начала года в столице Урала сотрудники ГИБДД задержали 639 водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, из них 180 человек - в наркотическом. За пять месяцев в авариях погибли четыре человека и 45 получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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