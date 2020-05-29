Юные екатеринбуржцы изобразили безопасный газ

29 Май 2020 2020-05-29T15:57:34+03:00

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В АО «Екатеринбурггаз» подвели итоги VI конкурса детского творчества «Безопасный газ – для нас!». В этом году он проводился в Кировском районе.

Творческое состязание стартовало в начале апреля, в течение полутора месяцев юные таланты направляли свои работы в «Екатеринбурггаз». Ребятам нужно было показать, что для них значит безопасный газ, предварительно изучив правила пользования газом в быту. Конкурсанты при подготовке работ использовали различные материалы: краски, мелки, карандаши, цветную бумагу, пластилин. Рисунки и поделки получились очень творческими, выполнены качественно, с усердием и интересом.

Перед жюри стояла непростая задача, но в ходе голосования победитель был определен. Им стала воспитанница детсада №352 Мария Киселева. Девочка взяла за основу своей работы правило «Ты запомни навсегда – вещи над плитой сушить нельзя». Второе место на конкурсе «Безопасный газ – для нас!» занял Илья Гаврилов, третье – Лия Ибрагимова.

Киселева Мария Фото: «Екатеринбурггаз»

«Екатеринбурггаз» благодарит ребят за интерес к теме газовой безопасности, призы будут вручены абсолютно всем участникам конкурса.

В 2021 году конкурс детского творчества «Безопасный газ – для нас!» состоится среди детей, проживающих в Железнодорожном районе уральской столицы.