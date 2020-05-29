Концерт Макса Коржа в Екатеринбурге 12 июня 2020 отменен
Концерт Макса Коржа, который должен был состоятся 12 июня на «Екатеринбург Арене», отменен. Причина – пандемия коронавируса.
- Шоу, запланированное на 12 июня 2020 года, не состоится в указанную дату. О новой дате выступления будет объявлено дополнительно. Все приобретённые билеты будут действительны на новую дату, - сообщают организаторы.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выписано еще 170 человек, а всего уральские врачи вылечили 1997 пациентов.
Также зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 25.
ИСТОЧНИК KP.RU