2020-05-29T14:33:03+03:00
Звезды

Концерт Макса Коржа в Екатеринбурге 12 июня 2020 отменен

Все приобретенные билеты будут действительны на новую дату
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Концерт Макса Коржа, который должен был состоятся 12 июня на «Екатеринбург Арене», отменен. Причина – пандемия коронавируса.

- Шоу, запланированное на 12 июня 2020 года, не состоится в указанную дату. О новой дате выступления будет объявлено дополнительно. Все приобретённые билеты будут действительны на новую дату, - сообщают организаторы.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выписано еще 170 человек, а всего уральские врачи вылечили 1997 пациентов.

Также зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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