2020-05-29T15:07:39+03:00
Общество

Тинькофф Бизнес проводит акцию по подключению интернет-эквайринга со ставкой 0,5%

Поделиться:
Изменить размер текста:

Тинькофф Бизнес запустил акцию по подключению интернет-эквайринга со специальной ставкой 0,5% для компаний, которые занимаются продажами в онлайне:

· продуктов питания и еды;

· лекарств и товаров медицинского назначения;

· бытовой техники, электроники и средств связи;

· одежды;

· товаров повседневного спроса.

Срок действия акции — с 1 мая по 30 июня 2020 г. При обороте свыше 100 000 рублей ставка интернет-эквайринга составит 1% на сумму превышения. Если у клиента Тинькофф Бизнеса есть несколько магазинов или сайтов, то обороты по ним суммируются.

Стать участниками акции смогут все ИП и компании Екатеринбурга и области с расчетным счетом в Тинькофф Бизнесе, которые впервые подключают интернет-эквайринг Тинькофф, или любые другие компании-неклиенты Тинькофф. Для этого им необходимо открыть счет в банке — обслуживание счета в первые два месяца будет бесплатным.

Для участия в акции отраслевой MCC-код компании, который присваивается бизнесу во время регистрации, должен соответствовать списку кодов, указанных в условиях акции. Заявку на открытие счета можно оставить на сайте Tinkoff.ru или по телефону 8 800 555-77-78. Оформить заявку на интернет-эквайринг действующие клиенты Тинькофф Бизнеса могут через персонального менеджера.

Команда разработчиков Тинькофф бесплатно настроит интернет-эквайринг и установит форму оплаты на сайте клиента. Также специалисты Тинькофф выполнят необходимую интеграцию с онлайн-кассой либо предложат несколько партнеров на выбор с выгодными условиями обслуживания.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные екатеринбуржцы изобразили безопасный газ
Наместник Верхотурского мужского монастыря вылечился от коронавируса
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
Концерт Макса Коржа в Екатеринбурге 12 июня 2020 отменен
Тинькофф Бизнес проводит акцию по подключению интернет-эквайринга со ставкой 0,5%
Тагильчанину, обвиняемому в убийстве 8-летнего ребенка, продлили арест до августа
На двух улицах Уралмаша введут одностороннее движение
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств на Южном Урале на 23%
Автопарк скорой помощи Екатеринбурга пополнился 12 новыми машинами
Более двух тысяч грузоотправителей ОАО «РЖД» вновь приступили к работе за последние две недели
В статистику по коронавирусу в Свердловской области теперь не будут включать безсимптомных больных
«Зарубил топором и забрал пиво»: на Урале мужчину обвиняют в убийстве
Пожарные поезда СвЖД переведены в состояние повышенной готовности
«Екатеринбурггаз» в необычной форме рассказал о своих задачах на период самоизоляции
Сальсы не будет: в Екатеринбурге учителя танцев арестовали на 11 суток за неуплату алиментов