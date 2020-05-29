2020-05-29T12:59:39+03:00
Общество

Более двух тысяч грузоотправителей ОАО «РЖД» вновь приступили к работе за последние две недели

ОАО «РЖД» фиксирует возобновление деловой активности своих клиентов
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За последние две недели вновь приступили к отгрузке продукции более двух тысяч грузоотправителейЗа последние две недели вновь приступили к отгрузке продукции более двух тысяч грузоотправителей
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ОАО «РЖД» фиксирует возобновление деловой активности своих клиентов на фоне ослабления ограничительных мер в ряде регионов России.

За последние две недели вновь приступили к отгрузке продукции более двух тысяч грузоотправителей. В основном это представители металлургии (в том числе ломозаготовители), машиностроения, а также малые и средние предприятия лесной промышленности, зерновики, отправители продовольственных и строительных грузов.

На Свердловской магистрали количество грузоотправителей с 11 по 24 мая тоже увеличилось - к работе вернулись еще 111 предприятий-грузовладельцев.

При этом необходимо отметить, что крупнейшие клиенты железной дороги являются предприятиями непрерывного цикла и поэтому не прекращали свою работу.

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