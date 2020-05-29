Более двух тысяч грузоотправителей ОАО «РЖД» вновь приступили к работе за последние две недели
ОАО «РЖД» фиксирует возобновление деловой активности своих клиентов на фоне ослабления ограничительных мер в ряде регионов России.
За последние две недели вновь приступили к отгрузке продукции более двух тысяч грузоотправителей. В основном это представители металлургии (в том числе ломозаготовители), машиностроения, а также малые и средние предприятия лесной промышленности, зерновики, отправители продовольственных и строительных грузов.
На Свердловской магистрали количество грузоотправителей с 11 по 24 мая тоже увеличилось - к работе вернулись еще 111 предприятий-грузовладельцев.
При этом необходимо отметить, что крупнейшие клиенты железной дороги являются предприятиями непрерывного цикла и поэтому не прекращали свою работу.