Пожарные поезда СвЖД переведены в состояние повышенной готовности

29 Май 2020 2020-05-29T12:33:04+03:00

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В связи с установлением сухой и ветреной погоды, а также возросшим риском распространения природных пожаров, пожарные поезда Свердловской магистрали переведены в состояние повышенной готовности. За каждым составом закреплен определенный участок железных дорог общего пользования протяженностью от 100 до 600 км. Готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.

Все пожарные поезда аттестованы как аварийно-спасательные формирования с круглосуточным дежурством для проведения неотложных работ на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД», а также на других объектах по запросу МЧС. Они активно привлекаются для оказания помощи в тушении природных пожаров, в том числе сухой травы, кустарника, торфа в полосе отвода железной дороги и близ нее.

Кроме штатных средств пожаротушения, такие поезда укомплектованы современным аварийно-спасательным оборудованием и инструментом, мобильными генераторами и мотопомпами, другой техникой и снаряжением. Каждый пожарный поезд имеет запас воды не менее 122 тонн и пенообразователя 5 тонн. В летний период на участках с интенсивным движением в их состав включают дополнительные цистерны-водохранилища.

Ведомственная пожарная охрана Фото: предоставлено СвЖД

Все подобные формирования обеспечены неснижаемым запасом ГСМ и продуктов питания на трое суток. Для освещения места работ в ночное время имеются стационарные и переносные прожекторы.

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях, все пожарные поезда и их личный состав регулярно принимают участие в учениях, в том числе совместно с МЧС России, и специальных тренировках.

Работа пожарных подразделений СвЖД осуществляется на территории пяти субъектов РФ. На ключевых станциях магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. В том числе 12 составов нового поколения, поступивших на дорогу с 2012 года.