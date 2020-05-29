«Екатеринбурггаз» в необычной форме рассказал о своих задачах на период самоизоляции
С прошлой недели в соцсетях АО «Екатеринбурггаз» стали появляться короткие двадцатисекундные ролики с названием «Пока народ на удаленке…», в которых отважная девушка Алена толкает самосвал, таскает трубы и помогает в работе тяжелой погрузочной технике.
Пока народ на удалёнке.
До этого «Екатеринбурггаз» не давали объяснения, тому, что означают эти ролики. В такой легкой и юмористической форме компания хотела показать, что в период нерабочих дней в полной мере продолжала работать на благо горожан.
Пока народ на удалёнке 2.Пока народ на удаленке, таскает трубы нам Аленка!
- Система газоснабжения жилых домов и предприятий города должна работать как часы, без сбоев и аварий. И даже в сложное с точки зрения эпидемиологии время все запланированные строительные и ремонтные работы на газовых сетях должны быть реализованы в срок. Это вопрос безопасности горожан, он у нас в приоритете, – пояснили в пресс-службе компании.
Пока народ на удалёнке 3.Пока народ на удаленке все трубы подчиняются Алёнке!
АО «Екатеринбурггаз» входит в перечень предприятий жизнеобеспечения, поэтому продолжала свою деятельность, несмотря на неблагополучную обстановку. В течение всего периода самоизоляции работы по газоснабжению города проходили по плану, а сотрудники были обеспечены средствами защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU