«Екатеринбурггаз» в необычной форме рассказал о своих задачах на период самоизоляции

29 Май 2020 2020-05-29T12:11:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С прошлой недели в соцсетях АО «Екатеринбурггаз» стали появляться короткие двадцатисекундные ролики с названием «Пока народ на удаленке…», в которых отважная девушка Алена толкает самосвал, таскает трубы и помогает в работе тяжелой погрузочной технике.

Пока народ на удалёнке.

До этого «Екатеринбурггаз» не давали объяснения, тому, что означают эти ролики. В такой легкой и юмористической форме компания хотела показать, что в период нерабочих дней в полной мере продолжала работать на благо горожан.

Пока народ на удалёнке 2.Пока народ на удаленке, таскает трубы нам Аленка!

- Система газоснабжения жилых домов и предприятий города должна работать как часы, без сбоев и аварий. И даже в сложное с точки зрения эпидемиологии время все запланированные строительные и ремонтные работы на газовых сетях должны быть реализованы в срок. Это вопрос безопасности горожан, он у нас в приоритете, – пояснили в пресс-службе компании.

Пока народ на удалёнке 3.Пока народ на удаленке все трубы подчиняются Алёнке!

АО «Екатеринбурггаз» входит в перечень предприятий жизнеобеспечения, поэтому продолжала свою деятельность, несмотря на неблагополучную обстановку. В течение всего периода самоизоляции работы по газоснабжению города проходили по плану, а сотрудники были обеспечены средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU