2020-05-29T10:25:07+03:00
Общество

Сальсы не будет: в Екатеринбурге учителя танцев арестовали на 11 суток за неуплату алиментов

Он задолжал своим детям больше 150 тысяч рублей
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Идти на диалог с приставами учитель танцев не сталИдти на диалог с приставами учитель танцев не сталФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге индивидиуальный предприниматель, занимающийся обучением бачаты и сальсы, а также организацией сплавов на реках, отбудет 11 суток в изоляторе. Это произошло из-за того, что он принебрегал долгом по оплате алиментов для трех своих детей.

- У мужчины трое детей: 16-летняя дочь от первого брака и двойняшки 13 лет от второго. Ни той ни другой семье отец материальной помощи не оказывал. Накопил задолженность свыше 150 тысяч рублей. Организованный им сплав, проведен успешно несколько недель назад, однако к погашению задолженности мужчина так и не приступил, - рассказали в пресс-службе свердловской ФССП.

Мужчина не предпринял никаких действий к погашению долга по алиментам, поэтому судебным приставом Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга был составлен протокол об административном правонарушении (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В итоге суд принял решение об аресте.

- После отбытия наказания, если мужчина не приступит к погашению задолженности, ему может грозить уже уголовная ответственность, - отметили в пресс-службе ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные екатеринбуржцы изобразили безопасный газ
Наместник Верхотурского мужского монастыря вылечился от коронавируса
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
Концерт Макса Коржа в Екатеринбурге 12 июня 2020 отменен
Тинькофф Бизнес проводит акцию по подключению интернет-эквайринга со ставкой 0,5%
Тагильчанину, обвиняемому в убийстве 8-летнего ребенка, продлили арест до августа
На двух улицах Уралмаша введут одностороннее движение
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств на Южном Урале на 23%
Автопарк скорой помощи Екатеринбурга пополнился 12 новыми машинами
Более двух тысяч грузоотправителей ОАО «РЖД» вновь приступили к работе за последние две недели
В статистику по коронавирусу в Свердловской области теперь не будут включать безсимптомных больных
«Зарубил топором и забрал пиво»: на Урале мужчину обвиняют в убийстве
Пожарные поезда СвЖД переведены в состояние повышенной готовности
«Екатеринбурггаз» в необычной форме рассказал о своих задачах на период самоизоляции
Сальсы не будет: в Екатеринбурге учителя танцев арестовали на 11 суток за неуплату алиментов