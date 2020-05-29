Сальсы не будет: в Екатеринбурге учителя танцев арестовали на 11 суток за неуплату алиментов

29 Май 2020 2020-05-29T10:25:07+03:00

Идти на диалог с приставами учитель танцев не стал Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Екатеринбурге индивидиуальный предприниматель, занимающийся обучением бачаты и сальсы, а также организацией сплавов на реках, отбудет 11 суток в изоляторе. Это произошло из-за того, что он принебрегал долгом по оплате алиментов для трех своих детей.

- У мужчины трое детей: 16-летняя дочь от первого брака и двойняшки 13 лет от второго. Ни той ни другой семье отец материальной помощи не оказывал. Накопил задолженность свыше 150 тысяч рублей. Организованный им сплав, проведен успешно несколько недель назад, однако к погашению задолженности мужчина так и не приступил, - рассказали в пресс-службе свердловской ФССП.

Мужчина не предпринял никаких действий к погашению долга по алиментам, поэтому судебным приставом Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга был составлен протокол об административном правонарушении (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В итоге суд принял решение об аресте.

- После отбытия наказания, если мужчина не приступит к погашению задолженности, ему может грозить уже уголовная ответственность, - отметили в пресс-службе ФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU