2020-05-29T08:51:12+03:00
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге подожгли офис крупного застройщика

Сейчас полиция ищет очевидцев и изучает съемки с камер наблюдения
Евгений СТОЯНОВ
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В МЧС рассказали, что огонь был потушен за две минутыВ МЧС рассказали, что огонь был потушен за две минутыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на 29 мая в Екатеринбурге минувшей ночью произошел поджог офиса застройщика «ЛСР». Огнем оказалось охвачено помещение, расположенное на улице Евгения Савкова.

Как рассказали «КП» в пресс-службе «Группы ЛСР», в огне никто не пострадал.

- На момент возгорания офис продаж был закрыт, внутри никого не было. Правоохранительные органы установили, что это был поджог, будет возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе застройщика.

В полиции рассказали, что пока по факту ЧП проводится проверка. Сейчас полицейские ищут возможных очевидцев и изучают съемки с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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