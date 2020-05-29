Ночью в Екатеринбурге подожгли офис крупного застройщика
В ночь на 29 мая в Екатеринбурге минувшей ночью произошел поджог офиса застройщика «ЛСР». Огнем оказалось охвачено помещение, расположенное на улице Евгения Савкова.
Как рассказали «КП» в пресс-службе «Группы ЛСР», в огне никто не пострадал.
- На момент возгорания офис продаж был закрыт, внутри никого не было. Правоохранительные органы установили, что это был поджог, будет возбуждено уголовное дело, - отметили в пресс-службе застройщика.
В полиции рассказали, что пока по факту ЧП проводится проверка. Сейчас полицейские ищут возможных очевидцев и изучают съемки с камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU