2020-05-29T06:40:02+03:00
Общество

В выходные уральцев ожидают дожди и грозы

Кратковременные дожди продолжатся до середины следующей недели
Евгений СТОЯНОВ
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Жара в выходные не ожидаетсяЖара в выходные не ожидаетсяФото: Артем КИЛЬКИН
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В предстоящие выходные в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди и грозы.

Как рассказали в Уралгидрометцентре, в субботу, 30 мая в Екатеринбурге и Свердловской области днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха ожидается в районе 18-23 градусов тепла.

В воскресенье, 31 мая, также ожидаются умеренные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит 14-19 °C.Кратковременные дожди продолжатся до середины следующей недели.

Напомним, что на этой неделе на Екатеринбург и Свердловскую область обрушился ураган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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