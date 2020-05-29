В выходные уральцев ожидают дожди и грозы
Кратковременные дожди продолжатся до середины следующей недели
Жара в выходные не ожидаетсяФото: Артем КИЛЬКИН
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В предстоящие выходные в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются дожди и грозы.
Как рассказали в Уралгидрометцентре, в субботу, 30 мая в Екатеринбурге и Свердловской области днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха ожидается в районе 18-23 градусов тепла.
В воскресенье, 31 мая, также ожидаются умеренные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит 14-19 °C.Кратковременные дожди продолжатся до середины следующей недели.
Напомним, что на этой неделе на Екатеринбург и Свердловскую область обрушился ураган.
ИСТОЧНИК KP.RU