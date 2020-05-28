«Мне обнулиться надо»: «Уральские пельмени» опубликовали номер, который не вошел в новогодний выпуск

28 Май 2020 2020-05-28T22:23:09+03:00

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«Уральские пельмени» опубликовали номер, который не вошел в новогодний выпуск. Артисты показали сценку о звонарях, которые пришли на съемки программы «Разноголосие России» канала Мультура. По сюжету группа «Валдайские перезвоны» пытается записать для программы исполнение рождественских перезвонов на колоколах. Но съемка срывается из-за одного из звонарей - Николая. У него, к слову, самый большой колокол. Чтобы предпринять новую попытку записать номер он говорит, что ему нужно обнулиться.

- Просьба поддержать наш номер! Мы за открытый юмор, - написал на своей странице в Instagram один из участников юмористической команды - Исаев Сергей.

Для того, чтобы обнулить Николая участники команды надевают ему на голову ведро и бьют по нему молотом. После чего звонарь сначала теряет память и ориентацию в пространстве, но потом снова продолжает попытки сыграть на колоколах правильно. Получается у него только с третьего раза. Но в тот момент, когда исполнители заканчивают номер, сверху падает попугай. Тогда Николая снова обнуляют и пробуют сыграть на колоколах еще раз. Не смотря на то, что у звонарей все получилось после четвертой попытки, голос за кадром говорит, что они записали только видео для программы и теперь нужно писать звук. На этом номер, который не вошел в новогодний выпуск заканчивается.

Посмотреть номер про звонарей можно на официальной странице «Уральские пельмени» на Youtube.

ИСТОЧНИК KP.RU