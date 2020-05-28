Поврежденные во время урагана газопроводы восстановлены

28 Май 2020 2020-05-28T15:44:25+03:00

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В результате разгула стихии газоснабжения в Екатеринбурге лишились свыше 400 квартир. На сегодня ремонтно-восстановительные работы на газопроводах после урагана завершены. Благодаря оперативному реагированию газоспасателей, профессиональной локализации и ликвидации внештатных ситуаций на опасных объектах, тяжких последствий удалось избежать.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Все это время Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» трудилось в режиме повышенной готовности: только за вечер 25 мая 2020 года была отработана 21 аварийная заявка об упавших на газопроводы деревьях. Основной удар стихии приняли на себя Орджоникидзевский, Железнодорожный и Октябрьский районы. В следующие дни аварийные бригады продолжали выезжать на обследования газораспределительных объектов.

В 8 случаях упавшие деревья деформировали трубопроводы. Так, на улице Атмосферная газопровод был сбит с двух опор, на Чукотской газовую трубу сорвало с опоры и она провисла на полметра, а на Технической в результате падения дерева оторвало стык газопровода, произошел выход газа.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Аварийные бригады тщательно обследовали трубопроводы и краны ввода, производили замеры загазованности в жилых домах и подземных коммуникациях.

Ремонтные бригады АО «Екатеринбурггаз» максимально оперативно провели работы на пострадавших объектах газового хозяйства. Подача газа отключенным по вине стихии потребителям возобновлена.

Напоминаем, Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» работает круглосуточно. При запахе газа незамедлительно звоните по тел 104.