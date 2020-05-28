Просто взял и ушел: появилось видео побега пятилетнего мальчика из дома в Екатеринбурге

28 Май 2020 2020-05-28T15:02:48+03:00

Его семья только две недели назад переехала в столицу Урала из другого города [видео]

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В Екатеринбурге с самого утра полиция и волонтеры разыскивают пятилетнего Феденко Феликса Сергеевича. Мальчик сбежал из дома, расположенного по улице Щорса, 103, около 11:30. О пропаже сообщили взволнованные родители, которые объяснили, что они только две недели назад переехали в Екатеринбург. А сам Феликс уже неоднократно вот так самостоятельно уходит из дома, так что для него это не в новинку.

Сегодня появилась запись с камеры видеонаблюдения у подъезда дома, где жила семья. На ней видно, как пятилетний мальчик самостоятельно открывает входную дверь в подъезд, после чего идет к воротам. А потом сбегает с придомовой территории.

Посмотрите видео, может, вы где-то видели Феликса:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781790" frameborder="0"></iframe> Пятилетний мальчик сбежал из дома.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Приметы: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

В день пропажи был одет в куртку темно-синего цвета, светло-голубые джинсы и белые кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Феликса или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-12 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU